Три человека погибли в результате взрыва в Афганистане
Бомба взорвалась в провинции Бадахшан
Кабул, 20 апреля 2017, 17:56 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва придорожной бомбы на севере Афганистана, 20 апреля сообщает Associated Press.
Бомба, установленная талибами, взорвалась в провинции Бадахшан, погибли два военнослужащих и один местный житель.
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Взрыв произошел утром 20 апреля, заявил официальный представитель местной администрации Ник Мохаммад Назари.
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Напомним, согласно официальным данным, каждый месяц в Афганистане в результате взрывов придорожных бомб и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после нескольких десятилетий войны, погибают или получают ранения около 140 человек.
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