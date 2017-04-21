Три человека погибли в результате взрыва в Афганистане

Кабул, , 17:56 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва придорожной бомбы на севере Афганистана, 20 апреля сообщает Associated Press.

Бомба, установленная талибами, взорвалась в провинции Бадахшан, погибли два военнослужащих и один местный житель.

Читайте также: Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы

Взрыв произошел утром 20 апреля, заявил официальный представитель местной администрации Ник Мохаммад Назари.

Читайте также: В Афганистане убили начальника полиции одной из провинций

Напомним, согласно официальным данным, каждый месяц в Афганистане в результате взрывов придорожных бомб и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после нескольких десятилетий войны, погибают или получают ранения около 140 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане талибы казнили женщину за «прелюбодеяние»