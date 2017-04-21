Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:12:51 МСК

11 человек задержаны в Казахстане за пропаганду терроризма

Происшествия

Это результат совместной спецоперации Комитета нацбезопасности и органов внутренних дел

Астана, 20 апреля 2017, 17:45 — REGNUM  В Казахстане нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку международной террористической организации «ДАИШ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, а также в Казахстане). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности страны.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек.

Спецоперации были проведены 20 апреля в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях Комитетом национальной безопасности с привлечением сотрудников органов внутренних дел.

«Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне, 19 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, где присутствовали также первый заместитель руководителя Администрации президента Марат Тажин и министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, где заявил о необходимости проработать вопрос запрета пропаганды норм радикального ислама среди молодежи:

«Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне».

Читайте ранее в этом сюжете: Для чего в Казахстане будут бороться с бородами и короткими штанами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное