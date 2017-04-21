11 человек задержаны в Казахстане за пропаганду терроризма

Астана, , 17:45 — REGNUM В Казахстане нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку международной террористической организации «ДАИШ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, а также в Казахстане). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности страны.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек.

Спецоперации были проведены 20 апреля в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях Комитетом национальной безопасности с привлечением сотрудников органов внутренних дел.

«Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба.

Напомним, накануне, 19 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, где присутствовали также первый заместитель руководителя Администрации президента Марат Тажин и министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, где заявил о необходимости проработать вопрос запрета пропаганды норм радикального ислама среди молодежи:

«Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне».

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