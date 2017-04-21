По делу о подрыве студента в Петербурге задержаны директор и завлаб

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM

Следствие по делу о взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в руках у студента-первокурсника в Петербурге установило лиц, причастных к появлению СВУ у пострадавшего. По версии следствия, речь идет о массовом производстве «адских машин» кустарным способом.

Напомним, вечером 13 апреля от дома 4 по проспекту Кима (Василеостровский район) в шоковом состоянии был госпитализирован 17-летний студент Технологического института. Молодой человек тяжело пострадал от взрыва бомбы в его руках, медики сумели спасти его жизнь. Первоначально предполагалось, что пострадавший сам собрал взрывное устройство, однако позже выяснилось, что это не так.

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Как сообщили сегодня, 20 апреля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в рамках расследования сотрудниками СКР, ФСБ и МВД 18 апреля в ЗАО «Инновационный центр «С&С» на набережной реки Смоленки был проведен обыск.

«Изъяты самодельные взрывные устройства, изготовленные кустарным способом, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, задержаны Василий Кирьянов, генеральный директор данной коммерческой структуры, и заведующий лабораторией Дмитрий Довга», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»), которое соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту взрыва на Васильевском острове.

Заведующий лабораторией уже арестован судом, вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора предприятия пока отложен. Расследование уголовного дела продолжается. В случае установления вины, указанным лицам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

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