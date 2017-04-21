Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:08:32 МСК

В Татарии осуждена группа экстремистов из «Таблиги Джамаат»*

Происшествия

«Таблиги Джамаат» — организация, деятельность которой запрещена в России

Казань, 20 апреля 2017, 17:34 — REGNUM  В Набережных Челнах (Татария) осуждены 9 участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УФСБ РФ, все они были задержаны в октябре 2016 года. Тогда же сотрудниками МВД И ФСБ были проведены одновременные обыски по 39 адресам пребывания 24 активных членов организации в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Азнакаево.

В ходе обысков изъято значительное количество экстремистской печатной продукции, блокноты с рукописными текстами, иные документальные материалы. Все они говорили о том, что участники группы ведут системную антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандируя агрессивную и нетрадиционную для Татарстана форму ислама.

В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Решением суда лидер моноэтнической ячейки, состоящей из бывших жителей одной из стран центральноазиатского региона Хадятулла Хасанов, приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой же срок получил «финансист» группы Гаяр Судияров.

По три года лишения свободы получили Салават Баязитов и Рамиль Султанов. Ленар Зиятдинов и Мубаракзян Вафин осуждены на 3,5 года, Ильгиз Загиддулин на 3 года и 9 месяцев, Ренат Насретдинов получил срок в 2 года и 8 месяцев, Марат Шарифулин — 3 года и 3 месяца. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 года «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана международным религиозным экстремистским объединением, целью которого является создание единого теократического государства «Всемирный халифат».

Ранее в мировой практике участники «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в причастности к совершению террористических актов во Франции, Индии, Узбекистане, а также в укрывательстве и пособничестве террористам.

Читайте развитие сюжета: Вооруженные силы Алжира предотвратили теракт в городе Константина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное