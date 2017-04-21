В Татарии осуждена группа экстремистов из «Таблиги Джамаат»*

Казань, , 17:34 — REGNUM В Набережных Челнах (Татария) осуждены 9 участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УФСБ РФ, все они были задержаны в октябре 2016 года. Тогда же сотрудниками МВД И ФСБ были проведены одновременные обыски по 39 адресам пребывания 24 активных членов организации в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Азнакаево.

В ходе обысков изъято значительное количество экстремистской печатной продукции, блокноты с рукописными текстами, иные документальные материалы. Все они говорили о том, что участники группы ведут системную антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандируя агрессивную и нетрадиционную для Татарстана форму ислама.

В отношении участников группы были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Решением суда лидер моноэтнической ячейки, состоящей из бывших жителей одной из стран центральноазиатского региона Хадятулла Хасанов, приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой же срок получил «финансист» группы Гаяр Судияров.

По три года лишения свободы получили Салават Баязитов и Рамиль Султанов. Ленар Зиятдинов и Мубаракзян Вафин осуждены на 3,5 года, Ильгиз Загиддулин на 3 года и 9 месяцев, Ренат Насретдинов получил срок в 2 года и 8 месяцев, Марат Шарифулин — 3 года и 3 месяца. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 года «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана международным религиозным экстремистским объединением, целью которого является создание единого теократического государства «Всемирный халифат».

Ранее в мировой практике участники «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в причастности к совершению террористических актов во Франции, Индии, Узбекистане, а также в укрывательстве и пособничестве террористам.

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