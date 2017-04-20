Следствие требует ареста: Южноуральский экс-чиновник обвинён во взятках

Чебаркуль, Челябинская область, , 14:08 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Чебаркульского городского округа Олег Соловьев обвинен во взяточничестве и злоупотреблении властью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

Чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частьями 2 и 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а также частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, Соловьев в июне 2016 года получил взятку в размере 15 тыс. от руководителя одного из предприятий в Чебаркуле за покровительство и за помощь в заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсов.

От местного предпринимателя Соловьев, как считает следствие, получил свыше 100 тыс. рублей, а также возможность проживать в квартире взяткодателя. За это чиновник содействовал в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, создавая препятствия для участия в конкурсах других предпринимателей, считает следствие.

В выявлении и расследовании преступлений принимали участие сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время в соответствии со статьей 91 УПК РФ Соловьев задержан.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.