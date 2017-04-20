В Пензенской области ледяной дождь оставил 5 тыс. жителей без электричества

Пенза, , 14:06 — REGNUM

Неблагоприятные погодные условия в Пензенской области стали причиной автоматического отключения системы электроснабжения в населённых пунктах Посёлки, Татарский Канадей, Ульяновка, Евлашево, Большой и Малый Труёв и ряде других. Около 5. тысяч человек остались без электроэнергии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По информации властей, организован оперативный выезд аварийных бригад. Губернатор Иван Белозерцев поставил задачу завершить восстановительные работы до конца текущего дня. В настоящее время на местах работают 10 единиц техники, 7 бригад общей численностью 35 человек. На помощь специалистам «Пензаэнерго» направлены силы и средства из других районов Пензенской области. Идёт последовательное подключение населённых пунктов к системе электроснабжения.

Как заявил заместитель председателя облправительства Дмитрий Семёнов, «с поставленной задачей — устранить последствия непогоды в кратчайший срок, энергетики должны справиться».