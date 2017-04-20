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В Колумбии убили еще одного индейского лидера

Происшествия
Несмотря на все меры безопасности Группы национальной защиты, глава коммуны коренных народов Колумбии был убит в своей резиденции

Богота, 20 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  Глава индейской коммуны Ките Киве Херсон Акоста Саласар был убит 19 апреля в сельской местности Тимбио на юге провинции Каука, сообщает канал TeleSur.

Согласно информации, полученной от Ассоциации коренных Советов Северной Кауки, вооруженные злоумышленники напали на 36-летнего индейского лидера в его резиденции, расположенной в местечке Ла-Лагуна. От полученных многочисленных огнестрельных ранений Акоста скончался на месте.

Акоста Саласар, который также занимался правозащитной деятельностью, по сведению местных источников, выполнял все указания по мерам безопасности Национальной группы защиты Колумбии, членов которой на момент покушения рядом с ним не оказалось, так как они ожидали Акосту для дальнейшего сопровождения в здании муниципальной администрации.

Представитель коренных народов и общественный деятель, Акоста был одним из выживших в резне Ная, на северо-западе провинции Каука, которую учинила одна из ультраправых военизированных группировок Колумбии в 2001 году. После указанных событий Акоста был перемещен в другую часть региона Каука, где и был убит.

Гвардия коренных народов проводит поисковые мероприятия для определения местонахождения лиц, ответственных за убийство, и призывает власти региона помочь пресекать действия вооруженных групп, которые остаются в этой области.

Убийство индейского лидера вновь вызвало тревогу в провинции Каука, где правительство президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса неоднократно обещало не допускать подобных преступлений.

Напомним, что с 2016 по 2017 год в Колумбии было убито 130 общественных лидеров. По данным общественности, 30 из них было убито в 2017 году. ООН сообщает о 17 погибших лидерах и общественных деятелях за три месяца 2017 года. Убийства продолжаются, несмотря на то, что вице-президент страны отставной генерал Оскар Наранхо 12 апреля встречался с общественными лидерами, крестьянами и коренными жителями провинции Каука, где обещал «определить источники происхождения угроз» и исправить ситуацию.

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