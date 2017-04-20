В Чувашии депутата обвиняют в присвоении 800 тыс. рублей членов кооператива

Чебоксары, , 13:55 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Карсночетайского района, которая ранее занимала должность кассира кредитного потребительского кооператива граждан, а в настоящее время является депутатом собрания депутатов Староатайского сельского поселения. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По версии следствия, с декабря 2014 по ноябрь 2016 года в деревне Новые Атаи Красночетайского района обвиняемая похитила около 800 тыс. рублей, вверенных ей как кассиру кредитного потребительского кооператива граждан. В частности, она незаконно завладела этими денежными средствами либо под видом выдачи займов 18-ти гражданам, которые те даже не получали, либо необоснованно изымала их из кассы.

Причастность обвиняемой к инкриминируемым ей деяниям подтверждается изъятой документацией, а также показаниями представителя потерпевшего и более чем 20-ти свидетелей.