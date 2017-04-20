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Эхо войны: Взрыв снаряда под Волгоградом унес жизнь иностранного рабочего

Происшествия
Инцидент произошел в селе Карповка

Волгоград, 20 апреля 2017, 13:50 — REGNUM  

В Волгоградской области отголоски Великой Отечественной войны снова напомнили о себе. Взрыв неизвестного снаряда, предположительно, далеких 40-х, унес жизнь молодого человека. По информации следственных органов региона, трагедия произошла в селе Карповка Городищенского района области.

21-летний гражданин Узбекистана, приехавший в регион на заработки, нашел боеприпас и попытался его разобрать. Снаряд сдетонировал, раздался взрыв. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

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Снаряд времен Сталинградской битвы сдетонировал под Волгоградом

Предварительно известно, что молодой человек работал на складе по переработке лука. Снаряд времен Великой Отечественной войны он нашел в поле, копая грунт, передает «Волгоградское деловое телевидение».

Эксперты-взрывотехники предполагают, что снаряд был немецкого производства.

В настоящее время правоохранительные органы начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года от взрыва снаряда времен войны пострадали пятеро рабочих, которые укладывали железнодорожное полотно в районе ж/д станции Абганерово в Светлоярском районе. При проведении земляных работ они наткнулись на снаряд. Вероятно, мужчины задели мину, находившуюся в пласте земли со времени Сталинградской битвы, снаряд сдетонировал. Трое из рабочих получили осколочные ранения. Двое от госпитализации отказались.

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