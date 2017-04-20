В Чебоксарах — снег: 30 ДТП, закрыт аэропорт, Дед Мороз вышел на дорогу

Чебоксары, , 13:39 — REGNUM



Чувашия оказалась в зоне действия циклона: минувшей ночью на территории республики выпал снег. Только в утренние часы в дежурной части ГИБДД зафиксировано более 30 мелких ДТП, сообщили ИА REGNUM в Минтрансе Чувашии. Как выяснилось, многие автомобилисты ехали на летней резине.

Из-за неустойчивой погоды дорожные условия остаются крайне нестабильными, сохраняется опасность гололедицы, при которой движение на летней резине крайне опасно. Тем, кто уже успел «переобуться», лучше воздержаться от поездок.

В дежурной части ГИБДД не умолкают телефонные звонки от водителей, чьи автомобили получили повреждения в ДТП и автовладельцев попавших в дорожные ловушки. В связи с этим, весь личный состав ГИБДД поднят по тревоге и ориентирован на помощь водителям, особенно на трассах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер в порывах до 17 м/с, обильный снегопад, видимость 1000 м, низкая облачность) рейс Москва (Шереметьево) — Чебоксары — Москва (Шереметьево) переносится на более позднее время.По метеоусловиям аэропорт не принимает воздушные суда до 15 часов.

Отменены 117 междугородних рейсов и 52 межмуниципальных рейса, отправляющихся с центрального автовокзала. Закрыто направление движения автобусов в Казань, Нижний Новгород, Ульяновск и Саранск.

В Чебоксарах на борьбу со стихией выведено около 100 единиц спецтехники.

На шутку природы с апрельской аномалией чебоксарцы отреагировали адекватно: на местном форуме размещено видео, как Дед Мороз выталкивает маршрутки.