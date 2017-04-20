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Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик

Происшествия
В Пензе задержано 12 сотрудников медицинской клиники вместе с руководством, подозреваемых в мошенничестве. Под различными предлогами граждан вынуждали заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тыс. рублей
Диагностика
Иллюстрация: Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР
Диагностика

Пенза, 20 апреля 2017, 13:44 — REGNUM  Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, эта медицинская клиника располагалась в одном из торговых центров Пензы. Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, было возбуждено уголовное дело. Следователи задержали руководителей и сотрудники организации — всего 12 человек. Двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники.

При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин, получивший образование по специальности «автомеханик».

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами клиники. Полиция проводит проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.

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