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Роспотребнадзор подтвердил слухи о массовом отравлении в школе Белгорода

Происшествия
В столовой школы нашли бактерии кишечной палочки

Белгород, 20 апреля 2017, 13:33 — REGNUM  В белгородской школе №20 заболевание острой кишечной инфекцией официально подтвердилось у восьми учеников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, тревогу подняли родители учеников, заявившие, что 11 апреля их детей накормили испорченным обедом. После этого сразу несколько школьников не пришли в школу, оставшись дома со схожими симптомами заболевания.

Жалобы были отправлены в Роспотребнадзор, прокуратуру и региональный департамент образования. Ситуацию взяли под контроль общественники.

В рамках внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой, сотрудники Роспотребнадзора установили, что дети заболели одновременно не случайно. «Схожесть клинических проявлений заболевания у детей свидетельствует о пищевом факторе инфицирования, что подтверждается данными эпидемиологического анамнеза — дети питались в столовой школы, на пищеблоке выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, по результатам лабораторных исследований в 34% смывов, отобранных на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в 10% смывов выделена условно-патогенная микрофлора», — говорится в сообщении ведомства.

Всех работников пищеблока школы обследовали на группы вирусных и бактериальных инфекций — возбудители инфекций у работников столовой не выявлены.

У заболевших детей взяли анализы и отправили в референс-центр по мониторингу возбудителей кишечных инфекций ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

В рамках комплекса противоэпидемических мероприятий школу закрывали для проведения заключительной дезинфекции. После генеральной уборки учебный процесс в школе был возобновлен. По состоянию на 20 апреля новых случаев заболеваний активно не выявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородскую школу проверяют после массового отравления учеников

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