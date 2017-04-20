Возле орского аэропорта в Оренбуржье обнаружена боевая граната

Орск, Оренбургская область, , 13:06 — REGNUM

В городе Орске Оренбургской области вечером 19 апреля неподалеку от местного аэропорта обнаружена граната. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области, специалисты установили, что боеприпас является боевым и представляет опасность.

Первоначально речь шла о предмете, похожем на гранату. Однако по приезду на место профессионалы установили, что находка является боевой гранатой РГД-5 с запалом и самодельной чекой. После такого вывода территорию оперативно оцепили полицейскими.

В Управлении Росгвардии отметили, что боеприпас, представляющий опасность для окружающих, не представлялось возможным транспортировать, поэтому было принято решение об его уничтожении на месте обнаружения.

В настоящее время проверяют обстоятельства появления боевой гранаты в 150 метрах от поворота на аэропорт автотрассы «Оренбург-Орск-Шильда».