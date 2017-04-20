Задержан вероятный убийца девушки, погибшей в ходе протестов в Венесуэле

Уполномоченный по правам человека в Венесуэле сообщает, что злоумышленник стрелял по военным

Каракас, , 13:21 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Венесуэле Тарек Уильям Сааб 20 апреля сообщил о задержании предполагаемого убийцы 22-летней девушки, погибшей 19 апреля от пулевого ранения в городе Сан-Кристобаль штата Тачира на западе страны, где в тот момент проходили публичные акции протестов активистов оппозиции против правительства Николаса Мадуро, сообщает канал TeleSur.

Предполагаемый убийца, Иван Алексис Перниа Перес, был задержан сотрудниками уголовного розыска штата Тачира и, как сообщает уполномоченный по правам человека Уильям Сааб, уже признал свою вину.

Согласно данным омбудсмена об обстоятельствах гибели молодой девушки, опубликованных им на странице в Twitter, подозреваемый производил выстрелы по группе военных, проезжавших мимо дома Паолы Рамирес Гомес, которая случайно попала под огонь и в результате полученных ранений скончалась на месте.

Ранее также приходили сообщения о застреленном бойце Национальной гвардии во время бурных протестов венесуэльской оппозиции в городе Сан-Антонио-де-лос-Альтос центрального штата Миранда.

Кроме того, в последние часы маршей, проходивших 19 апреля по улицам Каракаса, было получено сообщение о погибшем от выстрела в голову молодом человеке, не являвшемся активным участником протеста.

Напомним, что лидер оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес после маршей возложил всю вину за гибель людей на правительство президента Мадуро. Мадуро, в свою очередь, заявил о задержании группы провокаторов, вооруженных огнестрельным оружием и взрывчаткой, и объявил, что подобные группы, задача которых создавать атмосферу хаоса и нетерпимости, финансируют лидеры оппозиции.