Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:18:44 МСК

Задержан вероятный убийца девушки, погибшей в ходе протестов в Венесуэле

Происшествия
Уполномоченный по правам человека в Венесуэле сообщает, что злоумышленник стрелял по военным

Каракас, 20 апреля 2017, 13:21 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в Венесуэле Тарек Уильям Сааб 20 апреля сообщил о задержании предполагаемого убийцы 22-летней девушки, погибшей 19 апреля от пулевого ранения в городе Сан-Кристобаль штата Тачира на западе страны, где в тот момент проходили публичные акции протестов активистов оппозиции против правительства Николаса Мадуро, сообщает канал TeleSur.

Предполагаемый убийца, Иван Алексис Перниа Перес, был задержан сотрудниками уголовного розыска штата Тачира и, как сообщает уполномоченный по правам человека Уильям Сааб, уже признал свою вину.

Согласно данным омбудсмена об обстоятельствах гибели молодой девушки, опубликованных им на странице в Twitter, подозреваемый производил выстрелы по группе военных, проезжавших мимо дома Паолы Рамирес Гомес, которая случайно попала под огонь и в результате полученных ранений скончалась на месте.

Ранее также приходили сообщения о застреленном бойце Национальной гвардии во время бурных протестов венесуэльской оппозиции в городе Сан-Антонио-де-лос-Альтос центрального штата Миранда.

Кроме того, в последние часы маршей, проходивших 19 апреля по улицам Каракаса, было получено сообщение о погибшем от выстрела в голову молодом человеке, не являвшемся активным участником протеста.

Напомним, что лидер оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес после маршей возложил всю вину за гибель людей на правительство президента Мадуро. Мадуро, в свою очередь, заявил о задержании группы провокаторов, вооруженных огнестрельным оружием и взрывчаткой, и объявил, что подобные группы, задача которых создавать атмосферу хаоса и нетерпимости, финансируют лидеры оппозиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж 
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы
ГаагаНидерланды Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
«Нефть способна обновить очередные минимумы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
ещё главное