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В Липецкой области школьница умерла от пневмонии: на медиков завели дело

Происшествия
Девочку отправили домой вместо того, чтобы положить в больницу

Липецк, 20 апреля 2017, 13:00 — REGNUM  В Липецке по факту смерти школьницы возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, проверка была организована после публикаций в СМИ о гибели девочки.

По версии следствия, 15 февраля в районную больницу за медицинской помощью обратилась жительница города Грязи с девятилетней дочерью. Школьницу осмотрел врач-педиатр, но девочку не госпитализировали. Ей поставили диагноз — ОРВИ ‑ и назначили курс лечения, после чего мама увезла дочь домой.

Через трое суток состояние здоровья девочки ухудшилось. Родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи — но те уже не смогли спасти ребенка. Приехавшие медики констатировали смерть девочки. Ее причиной судмедэксперты назвали двустороннюю бронхопневмонию. Заболевание, приведшее к смерти ребенка, развилось из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в момент обращения пациента в больницу.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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