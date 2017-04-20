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В Тюменской области ледоход опрокинул на мостке десять человек

Происшествия
«Жертв нет», — отчитываются спасатели

Тюмень, 20 апреля 2017, 12:03 — REGNUM  Ледоход на Иртыше чуть не погубил жизни десяти тюменцев. Благодаря слаженной работе инспекторов ГИМС удалось избежать жертв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

На реке Иртыш в районе города Тобольска Тюменской области вечером 19 апреля произошёл резкий, на 24 см, подъём воды и началась подвижка льда. Утром 20 апреля пешеходные мостки оторвало от берега, и они оказались затоплены холодной весенней водой. В этот момент по ним переходили десять человек, которые лишились возможности попасть на берег и оказались в опасной ситуации.

Поясняя ситуацию, как люди оказались на хлипкой переправе, в МЧС пояснили, что 11 апреля состоялось плановое освидетельствование автомобильной переправы Тобольск-Бекерево через реку Иртыш. В связи с выходом талой воды на лёд было принято решение о закрытии ледовой переправы. Движение автотранспорта было прекращено. Выставлены запрещающие проезд знаки, поставлен шлагбаум и произведено механическое разрушение льда.

Для безопасного передвижения пешеходов было организовано движение по деревянным мосткам с поручнями, уложенными на лёд. Сотрудниками Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводилось круглосуточное дежурство на данном участке реки.

Дежурившие инспекторы увидели подвижку льда и людей у другого берега реки, немедленно сообщили об этом диспетчеру и ринулись спасать граждан. С помощью судна на воздушной подушке пересекли реку и сняли терпящих бедствие людей с деревянных мостков.

Паромное сообщение на Иртыше будет открыто в ближайшие дни, когда лед окончательно уйдет.

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