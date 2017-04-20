Аномальный апрель в России: ряд регионов засыпало снегом

Синоптики Гидрометцентра России не исключают, что в некоторых регионах выпадет около месячной нормы осадков

Москва, , 11:56 — REGNUM



Сложная погодная ситуация на Дальнем Востоке, в Сибири, в центральных регионах, на Сахалине. Сразу несколько циклонов вызвали сильные снегопады и штормовой ветер. За одну ночь образовались настоящие сугробы. Коммунальщики не успевают расчищать дороги.

В Южно-Сахалинске отменены занятия в школах. Непогода оставила без света восемь тысяч жителей города. В аэропорту задержаны полтора десятка рейсов.

Похожая ситуация и в Иркутской области. Там накануне электричество пропало у 12 тысяч человек. С трудом можно проехать по многим магистралям.

Апрельский снегопад вызвал многочисленные аварии в Тверской области. Немало удивил жителей Саратовской, Белгородской и Воронежской областей, они тоже жалеют, что поторопились сменить резину на летнюю.

Больше всех апрельский снегопад удивил жителей Крыма. На полуострове уже в самом разгаре весна. Деревья покрылись листьями, цветут тюльпаны и гиацинты. И все это присыпало белыми хлопьями.

Вечером 19 апреля, начиная с южных районов Нижегородской области, осадки (мокрый снег и снег) прошли в ряде регионов Приволжского округа. Циклон ударил и по средней части Поволжья. 20 апреля там будет лепить сильный мокрый снег, в Ульяновской области осадки могут быть очень сильными. По прогнозу не исключено, что выпадет около месячной нормы осадков. Местами порывы ветра достигнут 17−22 м/с.

В зоне контрастного атмосферного фронта днем в Правобережье похолодает до — 1…+4 градуса, в Левобережье будет 5…10 градусов тепла, в Оренбургской области еще очень тепло, 18…23 градуса.

20 апреля влияние циклона будет сказываться еще на юго-востоке Владимирской и Рязанской областей, ночью пройдут сильные осадки.

21 апреля на севере Приволжского округа будут продолжаться сильные осадки, будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, метель, ветер 17−22 м/с.