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Паводок: в Рубцовске подтопленными остаются 142 частных дома

Происшествия

Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается

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Паводок на Алтае
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Паводок на Алтае

Рубцовск, Алтайский край, 20 апреля 2017, 04:41 — REGNUM  Обстановка с паводком в наиболее проблемных территориях Алтайского края — Рубцовске и райцентре Красногорское — стабилизируется. В подготовленных пунктах временного размещения людей нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из последней сводки ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

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Паводок на Алтае
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Паводок на Алтае

«В Рубцовске с 14 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. На данный момент подтоплено 142 частных дома (за последние 12 часов вода ушла из двух домов). Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается, действуют две магистральных линии, функционируют два водоотводных канала от посёлков Западный и Сад-город», — отмечают спасатели.

В селе Красногорское, где 16 апреля произошло резкое повышение уровня в реке Чапша, вода уходит с территории приусадебных участков. Транспортное сообщение и энергообеспечение населения не нарушено.

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Паводок на Алтае
Иллюстрация: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Паводок на Алтае

Напомним, плюсовые температуры и активное снеготаяние создали напряженную обстановку на нескольких участках трасс в Алтайском крае. Как передает КГКУ «Алтайавтодор», в настоящее время из-за размыва дороги «Павловск-Колыванское-Ракиты-Топчиха» паводковыми водами, нет транзитного сообщения от р.ц. Павловск до р.ц. Топчиха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные повсеместно на реках Алтайского края начался ледоход, и в трех населенных пунктах уровень воды в реках ненадолго превысил критические отметки. Алтайские спасатели уже оценили возможности техники, которую привели с собой на днях сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион для оказания помощи в прохождении паводка. Моторные лодки, беспилотные летательные аппараты, катер на воздушной подушке «Хивус-10» и различное инженерное оборудование оказалось как нельзя кстати.

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Паводок
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