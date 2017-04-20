В Армении найден пропавший российский военнослужащий

Обстоятельства его исчезновения пока не установлены

Гюмри, Армения, , 02:13 — REGNUM

Пропавший в Армении военнослужащий российской военной базы Дмитрий Лошманов был найден в одной из квартир в городе Гюмри. Об этом сообщил прокурор Ширакской области Карен Габриелян, передаёт агентство «Sputnik Армения».

По его словам, военнослужащий находится в добром здравии, остальные обстоятельства пока неизвестны. «Пока не ясно, в чьей квартире он находился, как туда попал и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе Муш», — сообщил прокурор.

Он уточнил, что Лошманов был направлен в отделение полиции для дачи объяснений. Обстоятельства его исчезновения будут выясняться.

Как передавало ИА REGNUM, об исчезновении военнослужащего-контрактника 102-й российской военной базы, расквартированной в армянском городе Гюмри, Дмитрия Лошманова стало известно утром 18 апреля, когда он не прибыл на службу в соответствии с распорядком дня.

По информации армянских СМИ, 16 апреля Лошманов вышел за покупками и не вернулся в общежитие. В полиции Армении со ссылкой на российскую сторону заявили, что Лошманов не был вооружён. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами был организован поиск военнослужащего.

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