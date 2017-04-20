В центре Афин происходят беспорядки
Афины , 20 апреля 2017, 01:23 — REGNUM
В столице Греции в ночь на 20 апреля группа молодых людей устроила беспорядки, передаёт «Афинское агентство новостей».
Около полуночи группа людей напала на сотрудников полиции в районе Политехнического университета. В стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.
Сообщается, что полиция перекрыла движение в данном районе.
Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. Информации о пострадавших не поступало.
Как передавало ИА REGNUM, несколькими часами ранее в одном из отделений Eurobank в центре Афин произошёл мощный взрыв. Перед этим неизвестный по телефону сообщил о том, что в офисе банка заложена бомба.
По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Полиция перекрыла доступ к району происшествия.
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