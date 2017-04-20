Мощный взрыв прогремел в центре Афин

Афины , , 23:55 — REGNUM

В одном из отделений Eurobank в центре Афин произошёл мощный взрыв, сообщает Афинское агентство новостей.

По информации агентства, взрыв произошел в 22:00 по местному времени. Незадолго до взрыва неизвестный по телефону сообщил, что в офисе банка через 35 минут взорвется бомба.

Сообщается, что афинская полиция перекрыла доступ к району происшествия.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

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