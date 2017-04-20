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В мае мурманский суд вынесет приговор подозреваемым в крушении «Кольской»

Происшествия
Один из обвиняемых в своём последнем слове обратил внимание на многочисленные фальсификации в расследовании дела

Мурманск, 19 апреля 2017, 22:30 — REGNUM  

Накануне в Первомайском суде Мурманска с последним словом выступил подозреваемый в крушении СПБУ «Кольская», руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM дочь погибшего начальника Службы эксплуатации флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева, вынесение приговора назначено ориентировочно на 2 мая 2017 года.

«В повестке назначены сразу 4 дня, так как оглашение приговора может занять не один день, — отметила Дмитриева. — В своём последнем слове Лихван заявил о том, что крушение СПБУ «Кольская», а также гибель членов экипажа были неизбежны с момента, когда руководством ОАО «АМНГР» было принято решение о буксировке буровой платформы в зимнее сезонное время в Охотском море».

По словам Дмитриевой, также Лихван попросил суд и потерпевших обратить внимание на явную фальсификацию материалов уголовного дела, а также обвинительного заключения, вынесенного Дальневосточным следственным управлением на транспорте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14.

Добавим, потерпевшие в деле о крушении буровой неоднократно заявляли о различных фальсификациях. По информации родственников погибших и пропавших без вести, «количество вранья в уголовном деле превысило все лимиты». В январе прошлого года было заведено уголовное дело по факту фальсификации доказательств.

Кроме Лихвана перед мурманским судом предстал ещё один руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский, который также заявил о своей невиновности.

Родственники погибших настаивают на том, что в материалах уголовного дела достаточно фактов для предъявления обвинения исполняющему обязанности гендиректора АМНГР Юрию Мелехову и заместителю генерального директора, курирующему направление флот, который к тому же был назначенным лицом компании, Василию Васецкому, а также организаторам спасательной операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Гособвинение попросило виновным в гибели “Кольской” по 5 лет колонии

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Крушение буровой платформы «Кольская»
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