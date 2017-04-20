В Испании арестованы 25 подозреваемых членов ОПГ из Китая
Мадрид, 19 апреля 2017, 21:38 — REGNUM
Правоохранительные органы Испании арестовали 25 граждан КНР, подозреваемых в создании преступной группировки, 19 апреля сообщает Reuters.
Сотрудники полиции сообщили, что задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, они контролировали ряд борделей в Барселоне.
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Женщин систематически вывозили из Китая в Испанию и принуждали заниматься проституцией. В ходе спецоперации, которая прошла 10 апреля, освобождены 22 гражданки Китая.
Позднее 14 задержанных отпустили, однако их паспорта были конфискованы. 11 человек находятся под стражей.
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Задержанных также подозревают в покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков, создании маршрутов по доставке нелегальных мигрантов в Испанию из Марокко.
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