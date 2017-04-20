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Бесчинства коллекторов на Урале: Полицию обвинили в бездействии

Происшествия
Прокуратура проводит проверку
Психологическая атака
Цитата из х/ф «Коллектор». реж. Алексей Красовский. 2016. Россия
Психологическая атака

Нижний Тагил, Свердловская область, 19 апреля 2017, 20:22 — REGNUM  

В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту угроз местной жительнице со стороны коллекторов. Неизвестный гражданин угрожал ей за долги её отчима.

По данным издания Ura.ru, девушка записала часть телефонного разговора с угрозами и обратилась за помощью в полицию. Подала заявление, дала объяснения. Её направили к участковому. Но до него ей дозвониться не удалось. А когда девушка пришла к нему в отдел, то он заявил, что займётся этим делом «на днях».

Сейчас прокуратура проверяет не только факт угроз свердловчанке, но и то, насколько грамотно и своевременно отреагировали полицейские. А в самой полиции утверждают, что говорить о бездействии безосновательно. Сообщение женщины незамедлительно в установленном законом порядке было зарегистрировано. По факту угроз в ее адрес уже идёт проверка, в ходе которой предстоит изучить материалы и проанализировать аудиозаписи.

Добавим, случаи противоправных действий коллекторов в отношении граждан отмечаются на Урале регулярно. Как правило, они не остаются без внимания правоохранительных органов.

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