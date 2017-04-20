Хозяйку ярославского православного приюта взяли под стражу

Ростов, Ярославская область, , 19:40 — REGNUM Ростовский районный суд по ходатайству прокуратуры заключил под стражу хозяйку православного приюта в Мосейцево Людмилу Любимову, обвиняемую по уголовному делу о гибели приемной 13-летней девочки. Об этом ИА REGNUM рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

«Любимова нарушила условия подписки о невыезде, выехав в Москву, и суд принял решение арестовать ее на три месяца», — сообщила Наталия Сарбунова.

В Москву обвиняемая выезжала для участия в съемках передач «Мужское и женское», посвященных событиям в Мосейцево. Подписка о невыезде запрещала Любимовой покидать пределы Ярославской области.

Ранее Людмила Любимова уже содержалась под арестом. Суд заключил ее под стражу после возбуждения уголовного дела о гибели девочки в мосейцевском приюте в ноябре 2014 года. Спустя год обвиняемую отпустили под подписку о невыезде с учетом преклонного возраста и состояния здоровья.

Людмиле Любимовой 69 лет. Ей предъявлено обвинение в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме Любимовой на скамье подсудимых две ее помощницы — Рифа Гусманова и Гузель Семенова. Им также инкриминируют истязание, а Гусмановой еще вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Гособвинение полагает, что все подсудимые регулярно издевались над находящимися на попечении детьми: били их деревянными прутьями, шнурами от электрических приборов и палками и причиняли другие увечья. В Ростовском районном суде сейчас проходят прения сторон. 20 апреля в прениях продолжит принимать участие Людмила Любимова. Гособвинение просит посадить ее в колонию на 5 лет 6 месяцев.

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