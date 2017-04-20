Два человека погибли в результате нападения боевиков на юге Таиланда

Бангкок, , 19:38 — REGNUM В результате серии взрывов и вооруженных нападений на юге Таиланда погибли два человека, 19 апреля сообщает Reuters.

Нападения произошли вечером 19 апреля в южных провинциях Наратхиват, Паттани и Сонгкхла. Три человека получили ранения.

«Это сделали люди, которые хотят вызвать хаос. Похоже, что они не намеревались никого убивать, а планировали вызвать беспорядки», — заявил представитель оперативного управления внутренней безопасности Таиланда полковник Юттанам Петчмуанг.

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Беспорядки зарегистрированы в 11 районах южных провинций. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения.

Напомним, конфликт на юге Таиланда между сепаратистами, выступающими за отделение южного региона от Бангкока, и властями страны начался в 2004 году. За это время в регионе погибли более 6 тыс. 500 человек.

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В начале апреля боевики повредили более 50 опор линий электропередачи в четырех южных тайских провинциях. Массовое отключение электроэнергии произошло в провинциях Яла, Паттани, Наратхиват и Сонгкхла. В общей сложности повреждены 52 опоры ЛЭП.

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