Семь человек погибли в результате оползней в Колумбии

Богота, , 18:39 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли в результате нескольких оползней в горном районе Колумбии, 19 апреля сообщает Associated Press.

Инцидент произошел рано утром 19 апреля после того, как в течение ночи в зоне бедствия выпала месячная норма осадков.

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По данным Международного комитета Красного Креста, около 20 человек пропали без вести, еще пять человек получили ранения. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос посетит место происшествия.

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Напомним, в начале апреля в южном приграничном регионе Колумбии произошло наводнение, в результате которого погибли более 300 человек, еще около 200 человек получили ранения.

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