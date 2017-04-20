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На Ямале осуждена «кукушка», бросившая младенца в подъезде

Происшествия
Суд приговорил ее к исправительным работам
Советский плакат «Матери, не подкидывайте детей! Идите в советы социальной помощи, там вам помогут». 1925 Советский плакат «Матери, не подкидывайте детей! Идите в советы социальной помощи, там вам помогут». 1925

Салехард, 19 апреля 2017, 18:09 — REGNUM  В Новом Уренгое осудили двадцатилетнюю молодую мать из Киргизии, бросившую своего новорожденного ребенка на бетонном полу в подъезде. Происшествие произошло перед Новым годом, в последних числах декабря 2016 года. «Кукушка» наказана за преступление исправительными работами сроком на полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Младенца обнаружили жители дома в подъезде. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и бригада «скорой помощи». Медики экстренно госпитализировали новорожденную, чудом выжившую в суровые морозы, в родильное отделение центральной городской больницы.

Выяснилось, что мать малышки прибыла в Новый Уренгой из Киргизии. Работала уборщицей в кафе. Познакомилась с земляком, который бросил ее одну беременной. Девушка не наблюдалась у врачей во время беременности. Родила дома самостоятельно, перерезав пуповину ребенка кухонным ножом. Желая скрыть факт рождения ребенка от родственников, которые корили бы ее за «позор», мамаша умышленно бросила девочку на произвол судьбы в первом попавшемся подъезде.

Аналогичная история произошла в Алтайском крае. В сентябре 2016 года молодая женщина бросила в подъезде своего полуторагодовалого сына, а сама уехала. За оставление малыша в опасности она также осуждена к наказанию в виде исправительных работ. Молодая алтайская мать не считает зазорным оставление ребенка в опасности: не на улице же бросила, а завела в подъезд. Быстро отказалась от малыша. Впрочем, сама она выросла в неблагополучной семье и обучалась в коррекционной школе. В полиции при задержании она пояснила, что не располагает средствами на содержание ребенка, поэтому и отказывается от него.

«Как видим, одну женщину выбросить ребенка в подъезд вынудил ложный стыд, другую — распущенность. Объединяет их лишь моральная неполноценность, личностная незрелость и абсолютная неготовность к материнству», — считает одна из местных активисток.

Также читайте: Мать, бросившую своего ребенка в подъезде, приговорили к исправработам

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале нашли брошенного младенца на бетонном полу

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