В Алтайском крае в реку опрокинулся автомобиль с пассажирами

Барнаул, , 11:05 — REGNUM



Дорожно-транспортное происшествие в Алтайском крае, при котором автомобиль съехал с моста в реку и затонул, закончилось гибелью одного из пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ночь на 19 апреля в дежурную часть ОГИБДД МО МВД РФ «Петропавловский» поступило сообщение о ДТП в Солонешенском районе. Сотрудники ГИБДД прибыли по указанному адресу.

«По прибытии было установлено, что в 22 часа 00 минут на 6 км автодороги «К-12 — Степное — Демино» водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 074, не справился с управлением и допустил съезд с моста с последующим опрокидыванием в реку Карама», — сообщили в пресс-лужбе.

В результате ДТП погиб мужчина 1955 г.р. — один из пассажиров, трое смогли выбраться из машины. Водителю оказали медпомощь и госпитализировали в КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ».

Остальные два пассажира, которым удалось спастись, за медицинской помощью не обращались. Ведутся поисковые мероприятия с целью найти затонувший автомобиль.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Магаданской области на реке Яна утонул легковой автомобиль (внедорожник), в котором находилось четыре человека, из них один ребенок.

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