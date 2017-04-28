За сутки вода в Оби у Барнаула поднялась на 18 сантиметров

Барнаул, , 05:26 — REGNUM К сегодняшнему утру, 19 апреля, уровень воды в Оби поднялся на 18 сантиметров (503 сантиметра над нулем водомерного столба). В связи с этим проезд по дороге на остров Шубинский (в районе водопропускных труб) остается перекрытым, — отметили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Вместе с тем, сообщается, что добраться в тот район можно по понтонному мосту, где для удобства перемещения установлены ограждения.

Напомним, помимо острова Шубинский, опасность для горожан существует в Затоне, Борзовой Заимке, с. Лебяжье и пос. Ильича, где начались подтопления грунтовыми водами земельных участков и подвалов домов. Бороться с паводком помогают помпы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные повсеместно на реках Алтайского края начался ледоход, и в трех населенных пунктах уровень воды в реках ненадолго превысил критические отметки.

Накануне, 18 апреля, специалисты КГКУ «Алтайавтодор» предупредили, что в настоящее время временно отсутствует проезд на участках дорог в Солтонском, Красногорском, Первомайском и Алейском районах.

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