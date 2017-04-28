ЧП в детсаду в Алтайском крае: кирпичная стена обрушилась на детей

Рубцовск, Алтайский край, , 10:13 — REGNUM



Трое четырехлетних воспитанников МДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искринка» получили травмы в результате обрушения кирпичной стены, оставшейся от демонтированной веранды. По данным следственного комитета РФ по Алтайскому краю, элементы конструкции общей площадью 16 квадратных метров упали на детей, находящихся на прогулке.

«Некоторые играли в песочнице рядом с летней верандой, которую осенью начали ремонтировать, но из-за ранней зимы работы не закончили. На веранде была разобрана ветхая крыша, оставались только столбы и кирпичная стена высотой 180 сантиметров. Она и рухнула», — отмечается в сюжете программы «Вести-Алтай».

О характере полученных травм известно, что один ребенок получил лёгкие ушибы, а двоих госпитализировали в Новичихинскую ЦРБ.

«К нам привезли двоих детей. Первый ребёнок был просто напуган, также у него были поверхностные ссадины, состояние мальчика было удовлетворительным, мы его осмотрели и отпустили домой. Второго мальчика мы оставили в больнице. У него перелом костей стопы, ушиб носа, ссадины в области спины и ягодиц. В целом его состояние ближе к удовлетворительному», — пояснил хирург Новичихинской ЦРБ Камал Тагиев.

По словам врачей, пострадавший мальчик пробудет в больнице до конца недели, но на полное восстановление уйдёт не меньше месяца.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один случай с обрушением произошел в этом году в Рубцовске: 26 февраля 2017 года бетонная плита упала на 51-летнюю женщину, выходившую из магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома №9 по ул. Калинина. От полученной травмы она скончалась в стационаре. При разбирательстве выяснилось, что причиной трагедии могла стать перепланировка и переустройство некоторых помещений при эксплуатации жилого дома.

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