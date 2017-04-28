В Алтайском крае проверяют факт избиения врача пьяным пациентом

Барнаул, , 09:06 — REGNUM В Алтайском крае следствие начало проверку по факту сообщений СМИ об избиении пьяным пациентом врача-анестезиолога, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в Староалейской районной больнице Алтайского края. К медикам обратился мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«В ходе оказания ему медпомощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица», — говорится в сообщении СК РФ.

Угрозы жизни и здоровью медработника в настоящее время нет. Проводится доследственная проверка.

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