В Алтайском крае проверяют факт избиения врача пьяным пациентом
К медикам обратился мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения
Барнаул, 18 апреля 2017, 09:06 — REGNUM В Алтайском крае следствие начало проверку по факту сообщений СМИ об избиении пьяным пациентом врача-анестезиолога, сообщает региональный главк СКР.
Инцидент произошел в Староалейской районной больнице Алтайского края. К медикам обратился мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«В ходе оказания ему медпомощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица», — говорится в сообщении СК РФ.
Угрозы жизни и здоровью медработника в настоящее время нет. Проводится доследственная проверка.
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