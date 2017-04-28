Паводок: в Барнауле начались подтопления

Барнаул, , 06:04 — REGNUM За прошедшие сутки уровень воды в Оби возле Барнаула поднялся на 42 сантиметра и составляет сейчас 485 сантиметров над нулем водомерного столба. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официальных сообщений барнаульской мэрии.

Известно, что в связи с переливом воды через дорогу на остров Шубинский (район водопропускных труб) этот участок дороги сегодня утром, 18 апреля, был перекрыт. «Движение не прервано, проехать на остров можно через понтонный мост», — поясняют в мэрии.

Напомним, резкое увеличение уровня воды в Оби до 413 см (+121 см) началось в прошедшие выходные, а накануне утром уровень воды в Оби сегодня составлял уже 443 см над нулем водомерного поста.

«Всего метр остался до отметки, когда начинается подтопление территории Затона. Это может произойти очень быстро. Профильные службы должны находиться в состоянии повышенной готовности, держать ситуацию на постоянном контроле», — подчеркнул глава администрации города Сергей Дугин.

Помимо Затона, опасность для горожан существует в Борзовой Заимке, с. Лебяжье и пос. Ильича, где начались подтопления грунтовыми водами земельных участков и подвалов домов.

По словам главы администрации Центрального района Максима Сабыны, в Борзовой Заимке четыре помпы работают в ежедневном режиме. Ведется подсыпка дороги и откачка воды из озера в с.Лебяжьем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к паводку, который может оказаться сильнее разрушительного наводнения 2014 года. На реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей. Это финансовые резервы (525 млн рублей) и материальные ресурсы (540 млн рублей).

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