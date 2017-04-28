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Антитеррор: алтайские силовики проведут масштабное учение

Происшествия

Мероприятие будет проходить в Алейском районе и продлится три дня

Барнаул, 18 апреля 2017, 03:45 — REGNUM  Алтайские силовики сегодня, 18 апреля, начинают тактико-специальное учение по отработке действий в случае возникновения угроз террористического характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю. Известно, что данное мероприятие рассчитано на 3 дня и будет проводиться в Алейском районе, где будут созданы условия, максимально приближенные к реальным.

В мероприятии примут участие подразделения Минобороны РФ, УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, УФНС ВНГ России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.

«Оперативный штаб обращается к населению с просьбой не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации», — говорится в официальном сообщении на этот счет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 по 30 марта 2017 года совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск провели на трех полигонах Минобороны РТ: «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и двух полигонах 201 военной базы: «Ляур» и «Самбули».

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