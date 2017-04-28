Пятница, 28 Апреля 2017 года
22:34:34 МСК

Паводок подбирается к Барнаулу

Происшествия

Талые воды заливают приусадебные участки в Центральном районе краевой столицы

Паводок. Обь у Барнаула
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Паводок. Обь у Барнаула

Барнаул, 14 апреля 2017, 08:12 — REGNUM  В барнаульских поселках Борзовая Заимка, Кирова и Лебяжье уже возникли проблемы из-за паводка. Как сообщает сегодня, 14 апреля, программа «Вести-Алтай», за последние три дня местные жители сообщили о 12 случаях подтоплений подвалов и огородов грунтовыми водами. Заявки на откачку воды поступали также из нагорной части Барнаула — с улиц Гвардейской и Аванесова. Как выяснилось, проблема там возникла из-за того, что засорилась ливневая канализация. Коммунальщики уже прочистили 50-метровый участок трубы, это должно стабилизировать ситуацию.

Самая сложная обстановка сейчас в поселке Борзовая Заимка. Там работает откачивающая техника. «Наиболее сейчас проблемная территория — это поселок Борзовая Заимка, где талые воды идут из леса. Там работает откачивающая техника — мотопомпы. Снежная, Радужная, в основном вот эти улицы. Проводится откачка по заявкам жителей», — пояснил начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслав Романов. Он также отметил, что весна пока не преподнесла больших «сюрпризов» барнаульским экстренным службам. Благодаря низким ночным температурам, таяние снега происходит постепенно, и большая часть воды успевает впитаться в землю.

По последним данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, всего в регионе подтоплено 343 приусадебных участка на которых проживает 935 человек, из них 139 детей. Вода на уровне пола зашла в 61 частный жилой дом, в которых проживает 186 человек, из них 41 ребенок. Откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий организована силами 25 бригад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, усиленный противопаводковый контроль установлен в барнаульском поселке Затон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Паводок
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
ЛуганскЛНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Валентин ИлюшинВ музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
КировскЛенинградская областьРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
Ханты-МансийскРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
ещё главное