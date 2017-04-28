Паводок подбирается к Барнаулу

Барнаул, , 08:12 — REGNUM В барнаульских поселках Борзовая Заимка, Кирова и Лебяжье уже возникли проблемы из-за паводка. Как сообщает сегодня, 14 апреля, программа «Вести-Алтай», за последние три дня местные жители сообщили о 12 случаях подтоплений подвалов и огородов грунтовыми водами. Заявки на откачку воды поступали также из нагорной части Барнаула — с улиц Гвардейской и Аванесова. Как выяснилось, проблема там возникла из-за того, что засорилась ливневая канализация. Коммунальщики уже прочистили 50-метровый участок трубы, это должно стабилизировать ситуацию.

Самая сложная обстановка сейчас в поселке Борзовая Заимка. Там работает откачивающая техника. «Наиболее сейчас проблемная территория — это поселок Борзовая Заимка, где талые воды идут из леса. Там работает откачивающая техника — мотопомпы. Снежная, Радужная, в основном вот эти улицы. Проводится откачка по заявкам жителей», — пояснил начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Вячеслав Романов. Он также отметил, что весна пока не преподнесла больших «сюрпризов» барнаульским экстренным службам. Благодаря низким ночным температурам, таяние снега происходит постепенно, и большая часть воды успевает впитаться в землю.

По последним данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, всего в регионе подтоплено 343 приусадебных участка на которых проживает 935 человек, из них 139 детей. Вода на уровне пола зашла в 61 частный жилой дом, в которых проживает 186 человек, из них 41 ребенок. Откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий организована силами 25 бригад.

Как уже сообщало ИА REGNUM, усиленный противопаводковый контроль установлен в барнаульском поселке Затон.