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Алтайского экс-главу муниципалитета уличили в нецелевых миллионных тратах

Происшествия

Игорь Жарков потратил более 35 миллионов рублей, предназначавшихся на ремонт дорог

Экс-глава администрации Тальменского района Игорь Жарков
Иллюстрация: Алтайская митрополия
Экс-глава администрации Тальменского района Игорь Жарков

Тальменка, Алтайский край, 13 апреля 2017, 05:12 — REGNUM  Следственное управление следственного комитета РФ по Алтайскому краю подтвердило подозрения, что скоропостижный уход с поста главы администрации Тальменского района Игоря Жаркова связан с уголовным делом, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам старшего помощника руководителя ведомства Ольги Чесноковой, речь идет о статье п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере (более 35 миллионов рублей), по версии следствия, имело место в период с 2014 по 2016 год.

«Мы направляли эти деньги на вполне конкретную цель, актуальную для Тальменского района, равно как и для других сельских районов, дорожную сферу. Деньги были потрачены на другие цели, что в принципе недопустимо», — заявил накануне глава Алтайского края Александр Карлин. Его слова цитируют «Вести-Алтай».

Куда именно Игорь Жарков потратил средства дорожного фонда и предстоит выяснить следствию в рамках возбужденного уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние 2 года Игорь Жарков успел отметиться в нескольких скандальных темах. Речь идет о противостоянии с местной общественностью по поводу выбора места для строительства храма, в котором глава намеревался проигнорировать недовольство горожан и законы, дав разрешение на капитальную постройку на территории Мемориала Славы, вырубив часть аллеи.

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А в начале января 2016 года активисты ОНФ в Тальменке, устав от неочищенных дорог, взяли в руки лопаты и провели несколько акций, получившие неформальное название «Волшебный пендель». Тем самым молодые люди хотели пристыдить главу за халатное отношение к проблемам местных жителей.

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В марте 2017 года Жарков неожиданно для всех ушел в отставку (срок его полномочий истекал в мае 2017 года). Некоторые СМИ по этому поводу высказали предположение, что на отставку повлияло то обстоятельство, что глава довольно резко критиковал решения администрации региона и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район.

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