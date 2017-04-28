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То в жар, то в холод: на смену летнему теплу в Алтайский край придет снег

Происшествия

Холодный фронт в регионе ожидают в начале следующей недели

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Весна на Алтае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Весна на Алтае

Барнаул, 12 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  С наступлением весны, непредсказуемый характер погоды в Алтайском крае сохранился: оттепель не единожды сменялась похолоданием, сопровождаемым шквалистым ветром и коммунальными ЧП. Об очередной смене климата алтайские синоптики проинформировали сегодня, 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в ближайшие дни воздух в Алтайском крае прогреется до +24 градусов Цельсия, а пик тепла придется на воскресенье: районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе западного циклона: теплый воздух из районов Средней Азии повысит температуру днем до +15…+23 градусов Цельсия. Но уже в начале следующей недели с прохождением холодных фронтов, сопровождающихся осадками различной интенсивности в виде дождя, временами переходящего в мокрый снег, и сильным порывистым ветром, произойдет понижение температуры.

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Алтай. Последнее дыхание зимы
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтай. Последнее дыхание зимы

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Напомним, из-за большого количества осадков, в Алтайском крае ожидают сильнейший паводок, который по масштабам может превзойти сильнейшее наводнение 2014 года. Поэтому особенно пристально сейчас, в период активного снеготаяния, следят за вскрытием рек. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, ото льда уже освободились Бия у Бийска, Обь до села Быстрый Исток.

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Зафиксирована также подвижка льда на Оби у Барнаула, а также на Чумыше у Заринска и поселка Тальменка. Не исключено образование ледовых заторов в верховьях Алея, на Чарыше, Бие (выше Бийска в границах края), в среднем и нижнем течении Чумыша и на вскрывающихся участках малых рек. Грунтовые воды уже активно откачивают в в Шипуново и Рубцовске.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, первая волна паводка может создать проблему в 48 из 59 сельских территорий Алтайского края. Это 204 населенных пункта, 15 тысяч жилых строений, 40 тысяч человек и 89 объектов социальной инфраструктуры. Поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года. Совместно с ГУ МЧС РФ Алтайского края проводится комплекс противопаводковых мероприятий.

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Паводок
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