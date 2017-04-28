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Паводок: грунтовые воды подтопили дома в алтайском райцентре Шипуново

Происшествия

Алейские спасатели привезли специальную технику

Откачка воды с проблемных зон осуществляется при помощи пожарных рукавов
Иллюстрация: ГУ МЧС РФпо Алтайскому краю
Откачка воды с проблемных зон осуществляется при помощи пожарных рукавов

Шипуново, Алтайский край, 11 апреля 2017, 12:33 — REGNUM  В Алтайском райцентре Шипуново грунтовые воды подтопили 4 жилых дома и 14 приусадебных участков, сообщают сегодня, 11 апреля, «Вести-Алтай» со ссылкой на начальника 7-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Романа Стребкова. По его словам, откачка воды с проблемных зон осуществляется при помощи пожарных рукавов. Также алейские спасатели привезли специальную технику — пожарную насосную станцию.

«За 5 часов было откачано более 2,5 тысяч литров воды. Планируем откачивать пока здесь и в соседних приусадебных участках вода не уйдет», — отметил Роман Стребков.

По его словам, режим повышенной готовности к приходу паводковых вод в районе сохраняется: спасатели мониторят обстановку на реках Чарыш и Клепечиха, но их уровни пока не превысили критических отметок.

Между тем, талая вода постепенно уходит с затопленных территорий Рубцовска. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, откачка воды там организована силами 11 бригад, которые проложили две магистральных линии для ее сброса. «На данный момент откачано около 40 000 кубометров воды», — отмечают спасатели.

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Сегодня они ведут работу по устройству водоотводного канала от посёлка Сад-город длиной 1500 метров. Ширина обоих каналов составит 1,6 метров, глубина — 3 метра, что подтверждает их высокую водопропускную способность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к паводку, который может оказаться сильнее разрушительного наводнения 2014 года, поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года. На реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей. Это финансовые резервы (525 млн рублей) и материальные ресурсы (540 млн рублей).

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