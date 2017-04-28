Начальник одного из алтайских железнодорожных вокзалов пойман на воровстве

Барнаул, , 10:19 — REGNUM

Бывший руководитель одного из железнодорожных вокзалов Алтайского края приговорен к штрафу в размере 180 тысяч рублей за совершение преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 160 УК РФ.

Как сообщили сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, в ходе следствия выяснилось, что 39-летний житель Алтайского края в течение полутора лет неоднократно присваивал денежные средства, предназначенные для нужд железнодорожного вокзала. Для укрытия следов преступной деятельности железнодорожник предоставлял в бухгалтерию подложные документы о фиктивной хозяйствующей деятельности организации.

Следователям удалось выявить 7 эпизодов преступной деятельности, в результате которой мужчина присвоил более 200 тысяч рублей, но в ходе следствия экс — начальник добровольно возместил причиненный организации ущерб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по аналогичной статье в марте 2017 года обвинение вынесли бывшему директору МУП «Теплосети» в Камне-на-Оби. По данным следствия, в 2013 году мужчина для собственных нужд приобрел на деньги предприятия автомобиль Toyota Corolla, а в дальнейшем, составив договор аренды, заправлял и ремонтировал его на деньги муниципального предприятия.

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