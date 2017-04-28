Не желая расставаться с машиной, барнаульский должник ее разобрал

Барнаул, , 08:07 — REGNUM

Уловка, к которой прибегнул барнаульский автомобилист, заложивший свою машину Chevrolet Cruz, не помогла сохранить имущество. Подробности об истории одного должника сообщили сегодня, 11 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Несмотря на запрет (согласно постановлению) совершать регистрационные действия и пользоваться автомобилем, до наложения ареста должник разукомплектовал свое транспортное средство, сняв с него водительскую дверь и крышку багажника.

«Мужчина полагал, что таким образом исключит спрос на покупку автомобиля, а после его возврата соберет и продолжит эксплуатацию. Однако и на такое транспортное средство нашелся покупатель», — пояснили приставы.

Впоследствии через социальные сети они установили, что должник намеревается продать разукомплектованные части своего автомобиля. Дело оставалось за малым: представившись покупателем, сотрудник УФССП России по Алтайскому краю прибыл по назначенному адресу и изъял арестованное имущество.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о нерядовом случае работы с барнаульцем, задолжавшем кредитным организациям более 230 тыс. рублей, алтайские судебные приставы сообщали также в марте 2017 года.

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