Жительница Алтайского края заморозила своего годовалого ребенка

Барнаул, , 07:51 — REGNUM Алтайский краевой суд вынес приговор жительнице Рубцовского района, которая в ноябре 2016 года насмерть заморозила своего годовалого сына. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что трагедия произошла в морозную ночь на 21 ноября (температура воздуха на улице составляла минус 28 градусов Цельсия). Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила выйти на из дома, но в этот момент проснулся и начал плакать ее маленький ребенок (2015 г.р.). Тогда она взяла его на руки и вынесла на неотапливаемую веранду, где и оставила сидящим на диване. Отвлекшись на поиски сигарет, мать начисто забыла про малыша: зашла в дом, закрыла входную дверь и легла спать. Он скончался от общего переохлаждения организма.

За это деяние женщина приговорена к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Но, как пояснила прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Юлия Богданова, органами предварительного расследования ее действия были квалифицированы как умышленное убийство малолетнего. С учетом этого, стороной обвинения в настоящее время решается вопрос об обжаловании приговора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года случай жестокого обращения с детьми имел место и в Локтевском районе Алтайского края. Там двухлетнего ребенка, оставленного на холодной веранде без верхней одежды, в течение нескольких часов согревала собака. По предварительной информации, малыш остался дома с собутыльницей родителей. Позже полицейские нашли её в невменяемом состоянии, а малыш оказался на веранде без верхней одежды и обуви.

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