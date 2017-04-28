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У жителя Алтайского края изъят арсенал боевого оружия

Происшествия

Операцию по изъятию провели сотрудники ФСБ

Барнаул, 11 апреля 2017, 07:21 — REGNUM  В Барнауле с поличным задержан мужчина, причастный к изготовлению и сбыту огнестрельного оружия. При обыске, проведенном сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю дома у задержанного, изъят целый арсенал: автомат МП-38, два пистолета марки «ТТ», три пистолета марки «ПМ», пистолет «Люгер» образца 1913 года выпуска, ружье МЦ 21−12, а также запасные части и 699 боеприпасов различного калибра. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что большая часть изъятого арсенала является боевым оружием. Также установлено, что что вооружение изготавливалось кустарным способом в домашних условиях на токарном и сверлильном станках.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще об одном торговце оружием ФСБ извещала в 2016 году. В изготовлении и сбыте самодельных револьверов был уличен житель Михайловского района Алтайского края. До своего задержания он успел изготовить и продать более 20 единиц огнестрельного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Алтайского края изготовил и продал более 20 револьверов

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