Паводок: около 100 жителей поселка Затон в Барнауле вынуждены покинуть дома

Барнаул, , 05:59 — REGNUM В связи с наступающим паводком барнаульский поселок Затон находится под пристальным наблюдением не только спасателей, но и медиков. Как сообщает «Вести-Алтай», 91 жителю рекомендовано временно покинуть свои жилые дома и переехать в безопасные районы. Речь идёт о беременных женщинах на поздних сроках, маломобильных гражданах, а также о грудных детях.

Что касается других категорий граждан, то для них, по словам главного врача барнаульской поликлиники №1 Елены Азаровой, уже сделан трехмесячный запас медикаментов, в том числе — для стоматологии. С учетом предстоящего события, в поликлинике позаботились и о бактериофагах. В период наводнения их должен будет принять каждый из 2300 жителей Затона. Заказанная партия этих специальных таблеток, защищающих организм от опасных инфекций, должна прийти в ближайшее время.

«В микрорайне Затон канализация наружная, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во время паводка всплывает всё, что может всплыть. Появляются проблемы с водой. И чтобы не было вспышки кишечных инфекций, мы раздаём жителям дизентерийный и сальмонеллёзный бактериофаг. 4 таблетки на 80 килограмм веса», — пояснила Елена Азарова. Главврач также выразила надежду, что жители Затона, которым рекомендовано временно выехать из микрорайна к родственникам в Барнаул или в пункты эвакуации, не будут рисковать, оставаясь дома. В 2014 году, когда в Алтайском крае случилось одно их самых масштабных за всю историю наводнений, спасателям пришлось на лодках вывозить из Затона нескольких маломобильных граждан. Они отказались эвакуироваться заранее, а потом для их спасения проводились целые спецоперации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края взяли под особый контроль барнаульские поселки и микрорайоны, наиболее подверженные затоплению в период паводка. Речь идет те только о микрорайоне Затон, но и поселке Ильича.

Для обеспечения безопасности жителей и домашних животных, а также в целях минимизации ущерба, который неизбежно несет с собой наводнение, создана группировка сил и средств: 232 человека, 61 единица техники (33 единицы автомобильной, по 10 — инженерной и специальной, восемь плавсредств).

Также в Барнауле создан резерв материальных средств, в том числе четыре надувные лодки с подвесными моторами, 20 спасательных жилетов, 80 полукомбинезонов для работы в воде, шесть дизельных нагревателей, пять тысяч мешков.

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