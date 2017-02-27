Рубцовчанку убило обрушившейся бетонной плитой

Рубцовск, Алтайский край, , 07:40 — REGNUM Трагедией закончился поход в один из магазинов, расположенных на первом этаже многоквартирного дома №9 по ул. Калинина в Рубцовске. Обрушившаяся бетонная плита упала на выходившую из магазина 51-летнюю женщину. Он полученной травмы она скончалась в стационаре. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, ЧП произошло 26 февраля 2017 вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками УК ООО «Централь». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смети по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна трагедия, связанная с обрушением декоративных элементов с фасада дома, имела место в центре Барнаула. В мае 2016 года куском штукатурки у дома №130 на Социалистическом проспекте был серьезно травмирован 64-летний мужчина.

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