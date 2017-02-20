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Ребенок, которого собака спасла от мороза, передан опекунам

Происшествия
В отношении алтайских органов опеки проводится проверка на предмет халатности
1 / 3 Судебное заседание
Иллюстрация: Вести-Алтай
Судебное заседание

Рубцовск, Алтайский край, 20 февраля 2017, 12:54 — REGNUM  История с чудесным спасением от замерзания двухлетнего малыша в Локтевском районе Алтайского края завершилась более-менее благополучно. После нескольких часов, проведенных на морозе без верхней одежды, мальчик не получил обморожений. Его спасителем стала дворовая собака, а новыми «мамой» и «папой» — опекуны из Рубцовска. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Точную картину истории о том, как в крещенские морозы собака согревала своим теплом ребенка, оставленного на холодной веранде дома, восстанавливают правоохранители. По предварительной информации, малыш остался дома с собутыльницей родителей. Позже полицейские нашли её в невменяемом состоянии, а малыш оказался на веранде без верхней одежды и обуви. В прокуратуре полагают, что мальчик провел на морозе около 4−5 часов и все это время рядом с ним находилась собака. Соседи говорят, что псина была единственным существом, от которого ребенок за всю жизнь видел ласку.

«Ребенок болтался, голяком ходил. Даже вот сосед рассказывал, чуть машина не задавила», — подтверждает соседка Лидия Уразова.

Сославшись на медиков, заместитель главы администрации Локтевского района по социальным вопросам Елена Пилипас сообщила, что у ребенка следов обморожения не обнаружено. «Было обозначено ОРВИ на момент поступления ребенка в больницу», — подчеркнула она.

Правда, пока малыш лежал в стационаре, его биологическая мать ни разу не навестила его. Не предприняла даже попыток передать для сына детские вещи или гостинцы, — отмечает главный специалист отдела по опеке и попечительству комитета по образованию Локтевского района Ирина Рудич.

А попытку общения съемочной группы «Вестей» женщина встретила с агрессией.

«Свои лица обитатели дома старательно скрывали. Разглядеть удалось разве что оскорбительные жесты в окне. Увидеть главную героиню истории — собаку-спасительницу, к сожалению, тоже не получилось. Из-за двери был слышен звонкий лай, который заглушался отборной бранью», — поделились наблюдениями «Вести».

Суд уже принял решение о лишении родительских прав. Выяснилось, что как неблагополучная, семья состояла на учете с апреля 2016 года. За все это время женщина так и не рассталась с бутылкой и не обзавелась постоянной работой.

По мнению помощника прокурора Локтевского района Марии Абращенко, летом 2016 года орган опеки уже выходил с иском о лишении матери родительских прав, но в удовлетворении требований было отказано, поскольку было собрано недостаточное количество материала.

Выходит, что шанс на исправление для матери обернулся дисциплинарным взысканием для органов опеки: СУ СК РФ по Алтайскому краю сейчас проводит проверку по признакам халатности. Но представители опеки уверяют, что делали все возможное: вели беседы с матерью, по праздникам даже забирали ребенка.

Тем не менее, в следственном управлении проблему безнадзорности неблагополучных семей считают системной. По словам руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Евгения Долгалева, система профилактики, очевидно, недорабатывает: в производстве есть еще одно подобное уголовное дело.

2 / 3 Руководитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Евгения Долгалев
Иллюстрация: Вести-Алтай
Руководитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Евгения Долгалев

В Локтевском районе на теперь уже бывшую мать завели уголовное дело сразу по двум статьям — «Неисполнение обязанностей по воспитанию» и «Оставление в опасности».

Но если в случае с этим малышом трагедию удалось предотвратить (замерзающего мальчика на веранде обнаружил случайный прохожий), то в случае с голодным грудным малышом в Новодраченино (Заринский район) уголовное дело завели по факту смерти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в сентябре прошлого года. Судя по тому, что тело ребенка выглядело худым и на его тельце образовались пролежни, смерть могла наступить от истощения. Голодали и дети постарше — мальчик семи лет и трехлетняя девочка.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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