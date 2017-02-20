Под Новосибирском нашли занесенные снегом машины рыбаков

Новосибирск, , 10:14 — REGNUM В Карасукском районе Новосибирской области спасатели обнаружили троих жителей Алтайского края, попавших в снежный плен на своих автомобилях и просивших о помощи. Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

Три автомобиля с рыбаками находились на берегу озера Кривое, на расстоянии 4 км от села Благодатское. Отмечается, что медицинская помощь рыбакам не потребовалась, их состояние удовлетворительное. Автомобили не могут самостоятельно выехать из-за снежных заносов, потому на место, где они находятся, направлен трактор.

Как ранее сообщили в МЧС, утром 20 февраля в экстренные службы поступил звонок от жителей Алтайского края, приехавших на озеро Кривое на рыбалку. Звонивший сообщил, что три легковых автомобиля, в которых находятся 8 человек, замело снегом, из-за чего выехать с озера люди не могут. На место происшествия были направлены две группы спасателей и техника.