Барнаульская пенсионерка продала квартиру вместе с мамой-ветераном войны

Барнаул, , 10:46 — REGNUM Жительница Барнаула, увлекшись предложением заработка на валютном рынке, попала в очень сложную ситуацию. Ради займа она продала квартиру в которой на протяжении 40 лет проживает ее мама — ветеран Великой Отечественной войны и вдова фронтовика 92-летняя Мария Егоровна Старцева. Подробности этой истории узнали корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Возможность легкого заработка 67-летнюю барнаульскую пенсионерку захватила полгода назад. Говорит, однажды ей позвонили молодые люди, пригласили пройти обучение, как заработать на валютном рынке. «Училась и за одним деньги вкладывала. Сделки мы тут делали по скайпу. Там не бирже сделки делаешь, я объяснить-то не могу», — поделилась с корреспондентами пенсионерка — Любовь Д. Все произошедшее дальнейшем она объясняет своим невезением, но юристы придерживаются иного мнения.

«Женщинам открывался личный счёт, на него они вносили свои деньги. И с этого счёта дилеры этой компании совершали сделки, не согласовывая эти сделки непосредственно с держателями этого счёта. Никаких документов, договоров не подписывалось, никакого дополнительного согласия на каждую сделку не осуществлялось», — поясняет юрист Ассоциации по защите прав заемщиков Елена Донских. По ее словам, в ассоциацию поступило уже не одно подобное обращение.

«Вести» выяснили, что суммы вкладов, поступивших от Любови Д., поначалу составляли по 10−20 тысяч рублей, потом она взяла кредит на 100 тысяч. Когда денег совсем не осталось, трейдер предложил оформить займ, подсказав телефон, по которому с этим вопросом можно обратиться. Там поставили условие: нужно заложить недвижимость и зарегистрировать передачу собственности на некоего посредника.

Известно, что сделки по займу и недвижимости хоть и проходили в один день, в многофункциональное центре их зарегистрировали разными датами. «Сделки получаются никак не связанные», — подчеркнула юрист Елена Донских.

Подписав в итоге договор купли-продажи квартиры, и получив на руки займ в 700 тысяч рублей, пенсионерка обязалась вернуть займ в течение 4 месяцев. После чего, по ее словам, квартиру ей обещали вернуть. Интересно, что единственным человеком, которого в этой ситуации насторожило возможное лишение жилья ветерана Великой Отечественной войны, оказалась девушка — регистратор многофункционального центра. Дело в том, что, согласно договору купли-продажи, право пользования квартирой за ветераном не сохраняется.

«Она говорит: вы не боитесь, что бабушка ваша на улице окажется? Я говорю: да нет, вроде, люди меня так уверили, так убедили», — вспоминает пенсионерка Любовь Д.

Сама же фронтовичка — Мария Егоровна Старцева — о возникшей проблеме знает. Говорит, что она первая и забила тревогу, случайно услышав разговор о займе. Правда, о любви к биржевым играм, родные не были в курсе, но вытаскивать женщину из сомнительных историй вроде покупки дорогущей косметики, уже приходилось.

«Мы отдали долг, с процентами. А квартиру обратно не переводят. Как она объяснила, займ у них был такой: она возвращает долг, ей квартиру переписывают обратно», — проинформировала Ольга, сноха пенсионерки.

Однако, как выяснили «Вести», у нового собственника квартиры с ветераном на этот счет имеется другое мнение. Некий Александр, который участвовал в сделке по покупке квартиры, заверил, что пенсионерка, мол, сама предложила продать свою квартиру. А о том, что там прописана мать-ветеран, сказала позже.

«На тот момент она не говорила. Но потом сказала, что она в ТСЖ работает, с этим проблем не будет. За квартиру с ней рассчитались полностью. Полтора миллиона, по-моему, отец деньги отдал», — заявил «Вестям» Александр. Позже родители Александра показали расписку о том, что пенсионерка получила за продажу квартиры 1,5 млн рублей, заявив: займ, мол, выдали ей позже, под 8% в месяц. Родители Александра заявили также, что бабушка, якобы, попросила о финансовой помощи. И тоже расписка имеется. Вот только сторона утверждает: займ пенсионерка целиком так и не выплатила, — информируют «Вести».

Интересно, что полиция не нашла состава мошенничества в этой истории, и за доказательствами правоты стороны отправились в суд. Одни пытаются оспорить сделку по купле-продаже квартиры, другие — взыскать с пожилой «игроманки» займ с процентами. Про ветерана Марию Егоровну Старцеву и те, и другие, похоже, думали в последнюю очередь.

Когда у Любови Д. спросили о судьбе взятого ею займа в 700 тысяч, она ответила, что сразу вложила его в новую сделку на бирже. Но — опять не повезло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна конфликтная история, связанная с отъемом квартиры у ветерана Великой Отечественной войны произошла в столице Алтайского края в марте 2015 года. Ветеран Татьяна Ильинична Белоконева узнала от управляющей компании, что ее однокомнатную квартиру в центре города кто-то продал. По данным Регцентра, после того, как жилье таинственным образом перешло к новым собственникам, его успели перепродать четыре раза. Сделки осуществлялись в промежуток времени с конца апреля 2014 года до конца 2014 года.

Злоумышленников нашли о осудили, но вот ветеран не пережила случившегося.

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