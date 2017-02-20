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На Алтае из-за непогоды закрыты 9 участков дорог

Происшествия
Работает 42 единицы техники
Буран на дороге в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Буран на дороге в Алтайском крае

Барнаул, 20 февраля 2017, 06:56 — REGNUM  Метель и сильный боковой ветер стали причиной сегодняшнего перекрытия многих участков дорог регионального значения, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным «Алтайавтодора», со вчерашнего дня перекрытыми для всех видов транспорта остаются: 71-километровый участок трассы К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска, с 0 до 71 км.); К-18 Алейск — Чарышское (в границах Усть-Калманского района, с 25 до 83 км, протяженность 58 км); К-09 (от Поспелихи до границы Республики Казахстан, с 9 до 169 км, протяженность 160 км); К-13 (в границе Усть-Пристанского района, с 0 до 116 км, протяженность 116 км); К-18 Алейск-Уржум (с 0 до 26 км, протяженность 26 км); К-19 Шипуново-Краснощеково-Курья (с 78 до 135 км, протяженность 57 км); К-67 Березовка-Верх-Камышенка-Ермачиха (с 0 до 33 км, протяженность 33 км); К-66 (в границах Краснощековского района, с 45 до 53 км, протяженность 8 км); К-13 (в границе Петропавловского района, с 140 до 155 км, протяженность 15 км).

В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю отмечают, что из ранее закрытых дорог на двух сегодня утром восстановлено движение (Бийск — Мартыново — Ельцовка и Бийск — Карабинка).

На расчистке дорог непрерывно работает 42 единицы техники. На наиболее опасных участках дополнительно выставлено 15 постов ГИБДД, задействовано 15 рабочих групп муниципальных образований. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады и метели этой зимой стали частными «гостями» на Алтае. В конце прошлой недели — 17 февраля — они стали причиной закрытия двух участков трасс в направлении Рубцовска и Змеиногорска, а 9 февраля, помимо перекрытия дорог из-за погоды, было объявлено о закрытии трассы ночью по причине учений военных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае из-за метели закрыли 2 участка дорог

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