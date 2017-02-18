В Москве мужчина устроил стрельбу
Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в доме в 1-м Курьяновском проезде в районе Печатники
Москва, 18 февраля 2017, 23:09 — REGNUM Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего карабина в подъезде жилого дома, задержали на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает НТВ.
Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в доме в 1-м Курьяновском проезде в районе Печатники.
«Нарушителя спокойствия задержали в подъезде, он был пьян, — говорится в сообщении. — Пострадавших при стрельбе нет».
Отмечается, что сотрудник полиции, случайно ранивший себя в ногу из пистолета при задержании подозреваемого, направлен в медучреждение.
По факту стрельбы в подъезде жилого дома проводится проверка.
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