В Москве мужчина устроил стрельбу

Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в доме в 1-м Курьяновском проезде в районе Печатники

Москва, , 23:09 — REGNUM Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего карабина в подъезде жилого дома, задержали на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает НТВ.

Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в доме в 1-м Курьяновском проезде в районе Печатники.

«Нарушителя спокойствия задержали в подъезде, он был пьян, — говорится в сообщении. — Пострадавших при стрельбе нет».

Отмечается, что сотрудник полиции, случайно ранивший себя в ногу из пистолета при задержании подозреваемого, направлен в медучреждение.

По факту стрельбы в подъезде жилого дома проводится проверка.