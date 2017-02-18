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В Нижнем Тагиле совершено нападение на инкассатора

Происшествия
Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, на улице Орджоникидзе

Нижний Тагил, Свердловская область, 18 февраля 2017, 22:32 — REGNUM  Неизвестные преступники совершили нападение на инкассатора в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, на улице Орджоникидзе, когда инкассатор вместе с коллегами прибыл на одно из предприятий для выемки финансовых средств.

«В отношении него (инкассатора) применили, по одним данным, электрошокер, по другим — тяжелый предмет, — говорит источник. — Это произошло, когда мужчина направлялся на выход из здания к служебному автомобилю. В результате он упал и потерял сознание, а когда пришел — обнаружил, что похищена сумка с деньгами».

Отмечается, что добычей злоумышленников стали финансовые средства на сумму более 1 млн рублей.

По факту нападения на инкассатора было возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников, сообщает главное Управление МВД России по Свердловской области.

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Ограбления банков и инкассаторов
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